Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 55,1 von 58,2 Ende August. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 55,4 erwartet. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 51,7 (Vormonat: 55,9, vorläufig: 51,8), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 60,4 (61,7 bzw 61,2) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,7 von 4,8 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,7 von 3,5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 10:12 ET (14:12 GMT)