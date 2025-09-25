DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.122 +0,4%Nas22.356 -0,1%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,57 +1,3%Gold3.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs - Kein Störfeuer durch neue Preisdaten

26.09.25 16:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
614,70 EUR 2,50 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
30,68 EUR 1,54 EUR 5,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
152,84 EUR 1,32 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
20,21 EUR -0,10 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RH
181,30 EUR 4,32 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wayfair Inc (A)
72,98 EUR 0,42 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Williams-Sonoma Inc.
166,90 EUR -3,30 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach Verlusten an den vorangegangenen drei Handelstagen setzen die Aktienkurse an der Wall Street am Freitag zu einer Erholung an. Neue, mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA sind exakt wie erwartet ausgefallen. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, stieg im August um 2,7 Prozent zum Vorjahr, im Vormonat betrug das Plus 2,6 Prozent. An den Zinssenkungserwartungen ändern die Preisdaten damit nichts, auch wenn sie weiter über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent liegen.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index kommt im Frühhandel um 0,8 Prozent voran auf 46.313 Punkte. Der breite S&P-500-Index erholt sich um 0,6 Prozent und die Nasdaq-Indizes machen bis zu 0,3 Prozent gut.

Am Anleihemarkt gibt es nach den Preisdaten kaum Bewegung. Die Zehnjahresrendite steht weiter bei 4,17 Prozent. Der Dollar gibt nach den kräftigen Erholungsgewinnen der beiden Vortage leicht nach, der Euro steigt auf 1,1685 Dollar. Die Preise für Öl und Gold bewegen sich wenig.

Die persönlichen Ausgaben und Einnahmen sind unterdessen im August jeweils einen Tick stärker ausgefallen als erwartet. Sie senden damit ein weiteres Stärkesignal für die US-Wirtschaft, nachdem am Vortag bereits neue Konjunkturdaten besser als gedacht ausgefallen waren.

Wer­bung

Für Gesprächsstoff sorgt weiter die drohende Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen zum 1. Oktober, falls sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt. Hauptthema dürften zum Wochenausklang aber wieder einmal Zölle sein nach entsprechenden Ankündigungen von US-Präsident Trump. Zum einen soll ab 1. Oktober ein Zoll von 100 Prozent auf importierte Medikamente von Pharmaunternehmen erhoben werden, wenn sie keinen Produktionsstandort in den USA haben. Viele der größten Pharmaunternehmen haben in den vergangenen Monaten allerdings schon neue Bauvorhaben angekündigt. Zum Anderen kündigte Trump Zölle auf Lastwagen in Höhe von 25 Prozent und Möbel in Höhe von bis zu 50 Prozent an, wie üblich begründet mit der nationalen Sicherheit.

Aktien von Möbelherstellern -und händlern stehen vor diesem Hintergrund besonders im Blick. Williams Sonoma verbilligen sich um 1,5 Prozent, Wayfair gewinnen 1,3 Prozent. Im Pharmasektor gewinnen Eli Lilly 1,1 Prozent, Johnson & Johnson 0,2 und Pfizer 0,3 Prozent.

Weiter geht es mit dem Höhenflug der Intel-Aktie. Sie verteuert sich um 2,7 Prozent. Intel ging laut Medienberichten zuletzt auf Unternehmen zu, darunter Apple und TSMC, mit der Bitte um Investitionen oder Produktionspartnerschaften. In der vergangenen Woche hatte Nvidia angekündigt, 5 Milliarden Dollar in Intel zu investieren, auch von der japanischen Softbank kam eine Finanzspritze. Im August war die US-Regierung mit einer Beteiligung von 10 Prozent bei dem angeschlagenen Chiphersteller eingestiegen.

Wer­bung

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.312,97 +0,8% 365,65 +8,0%

S&P-500 6.642,40 +0,6% 37,68 +12,3%

NASDAQ Comp 22.461,14 +0,3% 76,44 +15,9%

NASDAQ 100 24.477,34 +0,3% 80,03 +16,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,1679 +0,2% 1,1659 1,1680 +12,6%

EUR/JPY 174,93 +0,2% 174,65 174,90 +7,3%

EUR/CHF 0,9330 -0,0% 0,9331 0,9345 -0,7%

EUR/GBP 0,8727 -0,2% 0,8743 0,8747 +5,6%

USD/JPY 149,78 +0,0% 149,78 149,74 -4,8%

GBP/USD 1,3382 +0,3% 1,3340 1,3353 +6,6%

USD/CNY 7,1245 +0,0% 7,1244 7,1239 -1,2%

USD/CNH 7,1467 +0,0% 7,1449 7,1438 -2,6%

AUS/USD 0,6540 +0,0% 0,6539 0,6550 +5,7%

Bitcoin/USD 109.712,35 +0,2% 109.494,35 111.605,75 +15,6%

ROHÖL L zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,71 64,40 +0,5% 0,31 -9,6%

Brent/ICE 69,68 69,42 +0,4% 0,26 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.758,44 3.748,83 +0,3% 9,61 +43,0%

Silber 45,45 45,18 +0,6% 0,27 +56,5%

Platin 1.350,53 1.314,88 +2,7% 35,65 +50,2%

Kupfer 4,72 4,76 -0,8% -0,04 +14,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 10:06 ET (14:06 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen