So hätte sich eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Anlage im Blick

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Chainlink gebracht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Chainlink bei 12,10 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 826,19 Chainlink. Das Investment hätte nun einen Wert von 16.611,29 USD, da sich der Wert von Chainlink am 25.09.2025 auf 20,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,11 Prozent vermehrt.

Am 04.11.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,24 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Chainlink am 15.12.2024 bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net