Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an
Aktien Schweiz etwas erholt - Pharmaaktien trotzen neuen US-Zollplänen

26.09.25 17:53 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Kurse nach dem schwachen Donnerstag am Freitag etwas erholen können. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.930 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und lediglich 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,97 (Donnerstag: 19,92) Millionen Aktien.

Hauptthema waren neue Zollpläne von US-Präsident Trump. Der will ab 1. Oktober einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle markenrechtlich geschützten oder patentierten Pharmazeutika erheben - es sei denn, ein Unternehmen baut seine Pharmaproduktionsstätte in den USA. Außerdem plant er weitere Zölle auf importierte schwere Lkw und Möbel.

Die Analysten von Vontobel betonten mit Blick auf die Pharmazölle, dass dies angesichts der US-Präsenz der großen Schweizer Pharmakonzerne nur begrenzte Auswirkungen haben dürfte. Zwar gebe es einen breiten Interpretationsspielraum, doch seien Roche und Novartis durch ihre starke Präsenz in den USA abgeschirmt, während Sandoz nicht betroffen sein dürfte, da man sich dort auf ausgenommene Generika konzentriere. Das Engagement von Galderma sei weniger klar, da das Unternehmen in den USA weniger stark vertreten sei.

Novartis meldete sich selbst zu Wort und geht davon aus, dass die neuen US-Zölle keine Auswirkungen haben werden, weil der Bau neuer Produktionsanlagen in den USA bereits im Gange sei. Novartis beendeten den Börsentag mit einem Plus von 0,4 Prozent, Roche gaben um 0,6 Prozent nach. Sandoz stiegen um 0,8 Prozent, Galderma um 0,1 Prozent.

Klare Tagesfavoriten waren Aktien von Versicherern, die auch europaweit vorne lagen. Swiss Re führten den SMI zum Wochenausklang mit einem Plus von 2,3 Prozent an, dahinter lagen Zurich Insurance (+1,6%) und Swiss Life (+1,3%).

UBS verteuerten sich um 0,5 Prozent. Die Bank lehnt die Vorschläge des Bundesrats zur Erhöhung der Eigenkapitalvorschriften "entschieden" ab. Diese seien "extrem" und "nicht mit internationalen Standards aligniert", so die UBS in einer Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 11:53 ET (15:53 GMT)

