DAX23.685 +0,6%ESt505.483 +0,7%Top 10 Crypto15,10 -1,1%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.279 -0,1%Euro1,1679 +0,1%Öl69,35 -0,4%Gold3.755 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Continental-Analyse: Continental-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet Continental-Analyse: Continental-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

ROUNDUP/US-Zölle auf Medikamente: Schweizer Branche sieht Bruch

26.09.25 13:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
98,42 CHF 0,42 CHF 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
255,00 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Pharmabranche ist nach der US-Zollankündigung von 100 Prozent auf Medikamentenimporte in die USA enttäuscht. Man habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den "Paradigmenwechsel", auf Pharmaprodukte Zölle zu erheben, zu verhindern, sagte René Buholzer, der Geschäftsführer von Interpharma, dem Verband der 23 forschenden Pharmaunternehmen, im Schweizer Radio SRF.

Wer­bung

Historisch habe es bislang weltweit keine Zölle auf Medikamente gegeben, sagte er. "Weil es ja nicht Sinn macht, schwer kranke Menschen noch mit verteuerten Produkten zu versorgen, wo der Staat davon profitiert."

Der größte Schweizer Pharmakonzern Roche wollte die Zollankündigung nicht kommentieren. Der zweitgrößte, Novartis, gab sich zuversichtlich, dass er gar nicht betroffen sein wird. Trumps Ankündigung gilt nur für Produkte von Firmen, die nicht in den USA produzieren. Sowohl Roche als auch Novartis hatten aber bereits im Frühjahr große Investitionen in den USA über die nächsten fünf Jahre angekündigt: Roche 50 Milliarden Dollar und Novartis 23 Milliarden Dollar. Roche baut im US-Bundesstaat North Carolina etwa eine neue Produktionsstätte für Produkte gegen Fettleibigkeit.

"Wir arbeiten daran, dass alle wichtigen Medikamente von Novartis für US-Patienten in den USA hergestellt werden", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. "Wir gehen davon aus, dass wir noch vor Ende des Jahres den Baustart für fünf neue Standorte ankündigen können, weitere Bauarbeiten sind im Gange. (...) Vor diesem Hintergrund sollte der angekündigte 100-Prozent-Zollsatz keine Auswirkung auf Novartis haben."

Wer­bung

Die Schweizer Wirtschaft ist seit August bereits durch 39 Prozent Zölle auf US-Exporte belastet. Einige exportierende Firmen haben deshalb Kurzarbeit angemeldet. Die Pharmaindustrie war davon ausgenommen. Pharmaprodukte machen 50 Prozent der Exporte in die USA aus. Das trägt zum großen Handelsbilanzüberschuss bei, der Auslöser für die Verhängung der hohen Zölle war. In der Schweiz trägt Pharma zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei.

Abgesehen von den Zöllen verlangt der US-Präsident auch eine Senkung der Preise für Medikamente. Er wirft der Branche vor, Amerikaner auszunehmen. "Es ist Tatsache, dass amerikanische Patienten einen großen Teil der Innovationen bezahlen", räumte der Chef von Novartis, Vas Narasimhan, ein.

Das liegt unter anderem daran, dass dort anders als in Europa nicht der Staat oder Krankenkassen die Preise mit den Firmen aushandeln. Private Versicherer verhandeln einzeln mit Firmen. Dafür gibt es ein komplexes System mit Zwischenhändlern. Änderungen würden zu Preissteigerungen in Europa führen, sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Die Medikamentenpreise seien diesseits des Atlantiks viel zu tief./oe/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Roche BuyUBS AG
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
18.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen