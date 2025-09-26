Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Vorstand modifiziert eigenes Depot

Erfasster Insidertrade

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft kam es am 25.09.2025 zu einem Insidertrade. Am 26.09.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. 600 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien für jeweils 519,80 EUR kaufte am 25.09.2025 Jurecka, Dr. Christoph, Vorstand. Im Endeffekt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,20 Prozent auf 520,00 EUR zu.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 4,00 Prozent auf 540,40 EUR zu. Im Handelsverlauf wurden 483 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 67,34 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 129.605.664 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 26.08.2025 verzeichnet. Insgesamt 6 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile (545,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Hervet ép. Kopff, Clarisse Vorstand.

Redaktion finanzen.net