Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 68,92 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte seine Schätzungen für den Rückversicherer an die letzten Quartalszahlen an. Den Bewertungszeitraum für die Aktie verschob er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung um drei Monate in die Zukunft auf März 2027./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
650,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
528,00 €
|Abst. Kursziel*:
23,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
529,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
576,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|18:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|12:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG