DAX startet stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 67,45 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner seien inzwischen deutlich weniger abhängig von der Rückversicherung im Schaden/Unfall-Bereich als in früherer Zeit, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend nach einer Investorenrunde. Zudem komme von Ergo, Global

Specialty Insurance (GSI) und dem Rückversicherungsgeschäft im Bereich Leben/Gesundheit ein stabiles Ergebniswachstum. Insgesamt sei das Geschäftsmodell also inzwischen weniger volatil./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
517,80 €		 Abst. Kursziel*:
21,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
516,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,76%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
572,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
12.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

