DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Minus

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 535,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 535,20 EUR. Bei 532,20 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 540,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 102.025 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,06 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 460,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 13,90 Prozent Luft nach unten.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 22,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 582,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 12,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,57 Mrd. EUR gelegen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 49,07 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

