Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag im Minusbereich

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 536,60 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 536,60 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 535,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 544,40 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 43.418 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2025 auf bis zu 615,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,76 Prozent. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 460,80 EUR. Abschläge von 14,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 22,18 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 582,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,16 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,53 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 49,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren verdient

Was Analysten von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erwarten

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingebracht