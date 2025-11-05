Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 542,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 542,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 545,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 538,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 78.372 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.
Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 13,57 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 460,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 15,01 Prozent sinken.
Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 22,18 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 582,00 EUR aus.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 15,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 12,16 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vorlegen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 49,07 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
