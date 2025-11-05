GNW-News: Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil
^SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen
im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat seine Teilnahme an der
diesjährigen Jeddah Fintech Week bekannt gegeben, die vom 16. bis 17. November
im Hilton Jeddah in Jeddah, Saudi-Arabien, stattfindet.
Dort erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, das Traden über die Axi-
Handelsplattform zu erkunden, zu erfahren, wie sie ihr IB- und Affiliate-
Geschäft ausbauen können, indem sie exklusive Angebote nutzen, die nur während
der Veranstaltung verfügbar sind, zu entdecken, wie sie durch das Flaggschiff-
Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, zu finanzierten Händlern
werden können - und Zugang zu Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD
erhalten können - und vieles mehr.?Alle Trader sind herzlich eingeladen, unser
Team am Stand Nr. A6 zu besuchen und mit Axi ihre Trading-Vorteile zu
entdecken", erklärt Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi. Sie fügt
hinzu:?Wir sind bestrebt, unseren Händlern und Partnern die Werkzeuge und
Möglichkeiten an die Hand zu geben, um ihr Potenzial zu steigern, und bieten auf
der diesjährigen Messe exklusive Gelegenheiten, die Sie nicht verpassen
sollten."
Fußballbegeisterte können den Stand von Axi auch besuchen, um einen Einblick in
die langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier League-
Meister Manchester City zu erhalten. Exklusive Manchester City-Erinnerungsstücke
und die Maskottchen des Clubs werden vor Ort für Fotoshootings zur Verfügung
stehen, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, spannende Preise vom Broker zu
gewinnen.
Im Oktober nahm Axi an der Forex Expo Dubai 2025 teil und wurde mit dem Preis
?Bestes Trading-Erlebnis" ausgezeichnet. Zusätzlich zu dieser Würdigung erhielt
der Broker mehrere Branchenauszeichnungen*, darunter?Zuverlässigster Broker",
?Broker des Jahres" und?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen" von Finance
Feeds sowie?Bester Broker der MENA-Region" von den Global Forex Awards, die die
zukunftsorientierte Philosophie des Brokers und seine Vision für die Zukunft der
Trading-Branche unterstreichen.
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von Axi
vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und
Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.
*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.
