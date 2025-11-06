DAX23.987 -0,3%Est505.658 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1516 +0,2%Öl64,18 +1,0%Gold4.012 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Zurich-Aktie gibt nach Neunmonatszahlen nach

06.11.25 10:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
352,40 EUR -4,50 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
555,40 CHF -12,20 CHF -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Zurich (Zurich Insurance) Insurance haben am Donnerstag nach den Neunmonatszahlen im frühen Handel verloren. Zuletzt sank der Kurs des Schweizer Versicherungswerts um zwei Prozent.

Die Aktie setzte damit die Seitwärtsbewegung der Vormonate zwischen 540 und 600 Franken fort. Allianz in Deutschland schwächelten mit einem Prozent Minus ebenfalls.

Die Analysten der UBS betonten, dass die durchschnittlichen Prämienerhöhungen bei Zurich von drei Prozent im ersten Halbjahr auf zwei Prozent Ende September gesunken seien. Das Thema dürfte damit bei der Investorenkonferenz weiter im Fokus stehen./jl/uh/AWP/mf/jha/

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

