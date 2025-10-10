Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 571,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 571,00 EUR zu. Bei 571,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 569,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.275 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,85 Prozent. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 460,80 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 23,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 22,13 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 581,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. In Sachen EPS wurden 15,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

