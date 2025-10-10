DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.275 -1,4%Top 10 Crypto16,40 -0,9%Nas22.517 -2,2%Bitcoin101.823 -3,3%Euro1,1606 +0,3%Öl62,79 -3,7%Gold3.989 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden
Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an Pony.AI-Aktie auf der Überholspur: Chinas Robotaxi-Hoffnung greift Waymo im globalen Rennen um autonomes Fahren an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Aktien Frankfurt Schluss: Trump schickt Leitindex Dax auf Talfahrt

10.10.25 18:02 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Trump schickt Leitindex Dax auf Talfahrt | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.241,5 PKT -369,8 PKT -1,50%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngst in neue Höhen gestiegene DAX ist am Freitag kurz vor dem Handelsschluss auf Talfahrt gegangen. Nach einem nur leichten Auf und Ab im Tageslauf sorgte US-Präsident Donald Trump mit Aussagen in Richtung China für einen deutlichen Rücksetzer.

Wer­bung

Um 1,50 Prozent tiefer auf 24.241,46 Punkte ging der Leitindex aus dem Tag, was im Wochenverlauf damit einen Verlust von etwas mehr als einem halben Prozent bedeutet. Tags zuvor noch hatte er mit 24.771 Zählern einen neuen Höchststand erreicht und sich so mit "Siebenmeilenstiefeln" der runden Marke von 25.000 Zählern angenähert.

Wegen des fortwährenden Handelskonflikts mit China stellte Trump am späten Nachmittag überraschend sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft treffen sollen, "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Präsident auf der Plattform Truth Social. Zudem kritisierte er Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren.

Der MDAX sackte am Freitag um 2,17 Prozent auf 30.250,03 Punkte ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,68 Prozent auf 5.531,32 Zähler. Außerhalb der Euroregion schlossen auch der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 schwach. In den USA verloren der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,8 Prozent, die technologielastigen Nasdaq-Börsen büßten sogar rund zwei Prozent ein.

Wer­bung

Die Furcht vor einer erneuten Zuspitzung der Handelskrise zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt habe die Anleger erfasst, kommentierte Marktexperte Timo Emden die Verwerfungen an den Börsen. "Die Ankündigungen Trumps sind nicht nur wirtschaftspolitisch provokant, sondern entzünden Unsicherheiten an den Märkten. Die in den vergangenen Tagen aufgekommene Rekordstimmung ist damit wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen."/ck/men

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

19:33Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
19:23Nach Rekordhoch rückt USA-China-Handelskonflikt in Fokus: DAX verliert letztlich stark an Boden
19:15DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
19:13WOCHENAUSBLICK 2: Mit dem Dax-Höhenflug wächst die Sorge vor dem Fall
18:40Airbus und Air India eröffnen Ausbildungszentrum für Cockpitcrews
18:19ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Trump schickt Leitindex Dax auf Talfahrt
18:02Aktien Frankfurt Schluss: Trump schickt Leitindex Dax auf Talfahrt
17:57Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus
mehr