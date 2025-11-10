Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 542,60 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 544,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 538,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.195 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.
Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 11,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 460,80 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,08 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 582,00 EUR an.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,94 EUR, nach 7,02 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 17,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,09 Prozent verringert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 49,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
