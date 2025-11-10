XETRA-SCHLUSS/Erholungstag - DAX knapp unter 24.000 Punkten

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche kräftig nach oben gegangen. Nach dem Rücksetzer am Freitag schloss der DAX 1,7 Prozent höher bei 23.960 Punkten. An den internationalen Finanzmärkten haben die Signale eines baldigen Endes des "Regierungsstillstandes" in den USA die Stimmung für Aktien beflügelt. In Washington scheint am Wochenende ein erster Durchbruch im Haushaltsstreit gelungen zu sein. Auch wenn entscheidende Abstimmungen im Senat und im Repräsentantenhaus noch ausstehen, wird an der Börse schon gefeiert.

Die Berichtssaison nimmt die kommenden Tage nochmals an Fahrt auf, aus Deutschland kommen unter anderem Zahlen von Bayer, Infineon, den Versorgern RWE und Eon, Deutsche Telekom, Siemens, Siemens Energy und Allianz. Als "nicht so schlecht wie befürchtet" wird die Berichtssaison zum dritten Quartal 2025 bisher eingestuft, richtig optimistisch sind die wenigsten Vorstände.

Analysten liefern vermehrt die Impulse

Größter Gewinner im DAX waren Commerzbank mit Plus 6,6 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Wert auf "Kaufen" hochgestuft hatte. Die positive Überraschung der Commerzbank beim Nettozinsüberschuss im dritten Quartal, gepaart mit dem ermutigenden Ausblick, deute darauf hin, dass der Tiefpunkt beim Nettozinsüberschuss durchschritten sei.

Siemens Energy stiegen um 4,6 Prozent auf 106,50 Euro, gestützt von einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 134 Euro. Die erhebliche Nachfrage nach den Produkten des Energiekonzerns dürfte andauern, da Europa und die USA ihre Stromnetze modernisierten, hieß es.

Siemens gewannen 3,5 Prozent. Laut Bloomberg plant Siemens nun einen Spin-Off von Siemens Healthineers. Der Konzern hält an diesem noch 71 Prozent. Siemens Healthineers erholten sich um 0,2 Prozent.

Suss Micro legten um 7,6 Prozent zu, Jefferies hatte sie auf die Kaufliste genommen. Die UBS-Analysten hatten den Wert auf "Buy" hochgenommen; sie werten die Aussichten für den Prozesslösungsanbieter dank der Nachfrage aus dem KI-Bereich deutlich positiver.

Hannover Rück gewannen 3,5 Prozent. Zwar waren die Zahlen uneinheitlich ausgefallen, im Blick stand aber die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), die deutlich gefallen ist auf nur noch 80,8. Die Gewinnprognose für 2025 hat der Konzern nun erhöht, auf rund 2,6 Milliarden von bisher 2,4 Milliarden Euro.

Salzgitter schlossen 5,4 Prozent höher. Den im Sommer gesenkten Ausblick korrigierte der Stahlkonzern zwar weiter nach unten - allerdings in Übereinstimmung mit den Schätzungen der Analysten, wie es hieß. Positiv strichen die Jefferies Analysten heraus, dass Verbesserungs- und Restrukturierungsmaßnahmen Wirkung zeigten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.959,99 +1,7% +18,4%

DAX-Future 24.023,00 +0,8% +16,8%

XDAX 23.954,39 +0,8% +19,9%

MDAX 29.141,20 +1,2% +12,5%

TecDAX 3.496,69 +0,9% +1,4%

SDAX 15.982,12 +1,3% +15,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,09 +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 32 7 1 3.297,4 52,4 3.405,3 52,7

MDAX 33 14 3 470,0 23,8 530,1 25,5

TecDAX 22 6 2 777,3 19,2 901,6 22,4

SDAX 50 16 4 106,1 7,8 105,9 9,8

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

