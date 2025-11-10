DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,27 +2,9%Nas23.483 +2,1%Bitcoin91.496 +0,9%Euro1,1561 ±0,0%Öl63,85 +0,2%Gold4.105 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

XETRA-SCHLUSS/Erholungstag - DAX knapp unter 24.000 Punkten

10.11.25 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,96 EUR 2,21 EUR 6,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
260,00 EUR 13,20 EUR 5,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
28,08 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
245,50 EUR 5,50 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
107,65 EUR 3,85 EUR 3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
43,47 EUR 0,07 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
33,14 EUR 2,22 EUR 7,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.960,0 PKT 390,0 PKT 1,65%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche kräftig nach oben gegangen. Nach dem Rücksetzer am Freitag schloss der DAX 1,7 Prozent höher bei 23.960 Punkten. An den internationalen Finanzmärkten haben die Signale eines baldigen Endes des "Regierungsstillstandes" in den USA die Stimmung für Aktien beflügelt. In Washington scheint am Wochenende ein erster Durchbruch im Haushaltsstreit gelungen zu sein. Auch wenn entscheidende Abstimmungen im Senat und im Repräsentantenhaus noch ausstehen, wird an der Börse schon gefeiert.

Wer­bung

Die Berichtssaison nimmt die kommenden Tage nochmals an Fahrt auf, aus Deutschland kommen unter anderem Zahlen von Bayer, Infineon, den Versorgern RWE und Eon, Deutsche Telekom, Siemens, Siemens Energy und Allianz. Als "nicht so schlecht wie befürchtet" wird die Berichtssaison zum dritten Quartal 2025 bisher eingestuft, richtig optimistisch sind die wenigsten Vorstände.

Analysten liefern vermehrt die Impulse

Größter Gewinner im DAX waren Commerzbank mit Plus 6,6 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Wert auf "Kaufen" hochgestuft hatte. Die positive Überraschung der Commerzbank beim Nettozinsüberschuss im dritten Quartal, gepaart mit dem ermutigenden Ausblick, deute darauf hin, dass der Tiefpunkt beim Nettozinsüberschuss durchschritten sei.

Siemens Energy stiegen um 4,6 Prozent auf 106,50 Euro, gestützt von einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 134 Euro. Die erhebliche Nachfrage nach den Produkten des Energiekonzerns dürfte andauern, da Europa und die USA ihre Stromnetze modernisierten, hieß es.

Wer­bung

Siemens gewannen 3,5 Prozent. Laut Bloomberg plant Siemens nun einen Spin-Off von Siemens Healthineers. Der Konzern hält an diesem noch 71 Prozent. Siemens Healthineers erholten sich um 0,2 Prozent.

Suss Micro legten um 7,6 Prozent zu, Jefferies hatte sie auf die Kaufliste genommen. Die UBS-Analysten hatten den Wert auf "Buy" hochgenommen; sie werten die Aussichten für den Prozesslösungsanbieter dank der Nachfrage aus dem KI-Bereich deutlich positiver.

Hannover Rück gewannen 3,5 Prozent. Zwar waren die Zahlen uneinheitlich ausgefallen, im Blick stand aber die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), die deutlich gefallen ist auf nur noch 80,8. Die Gewinnprognose für 2025 hat der Konzern nun erhöht, auf rund 2,6 Milliarden von bisher 2,4 Milliarden Euro.

Wer­bung

Salzgitter schlossen 5,4 Prozent höher. Den im Sommer gesenkten Ausblick korrigierte der Stahlkonzern zwar weiter nach unten - allerdings in Übereinstimmung mit den Schätzungen der Analysten, wie es hieß. Positiv strichen die Jefferies Analysten heraus, dass Verbesserungs- und Restrukturierungsmaßnahmen Wirkung zeigten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.959,99 +1,7% +18,4%

DAX-Future 24.023,00 +0,8% +16,8%

XDAX 23.954,39 +0,8% +19,9%

MDAX 29.141,20 +1,2% +12,5%

TecDAX 3.496,69 +0,9% +1,4%

SDAX 15.982,12 +1,3% +15,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,09 +3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 32 7 1 3.297,4 52,4 3.405,3 52,7

MDAX 33 14 3 470,0 23,8 530,1 25,5

TecDAX 22 6 2 777,3 19,2 901,6 22,4

SDAX 50 16 4 106,1 7,8 105,9 9,8

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 11:49 ET (16:49 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08:51Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:51Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen