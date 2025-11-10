Pluszeichen in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu

Index-Performance im Blick

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 17:58 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,10 Prozent auf 47.034,64 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,343 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,405 Prozent auf 46.797,03 Punkte an der Kurstafel, nach 46.987,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 46.934,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47.330,42 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 45.479,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 44.175,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Stand von 43.988,99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,95 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 48.040,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3,12 Prozent auf 194,02 USD), 3M (+ 1,39 Prozent auf 167,13 USD), Goldman Sachs (+ 0,81 Prozent auf 792,74 USD), Microsoft (+ 0,75 Prozent auf 500,55 USD) und Amazon (+ 0,73 Prozent auf 246,19 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Home Depot (-2,27 Prozent auf 314,90 EUR), Procter Gamble (-1,50 Prozent auf 144,77 USD), UnitedHealth (-1,42 Prozent auf 319,60 USD), Coca-Cola (-1,35 Prozent auf 69,60 USD) und Salesforce (-1,03 Prozent auf 237,41 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20.417.818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

