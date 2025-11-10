DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.388 +1,7%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,44 -0,4%Gold4.096 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Index-Performance im Blick

Pluszeichen in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu

10.11.25 18:00 Uhr
Pluszeichen in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu | finanzen.net

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
142,42 EUR -0,04 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
213,40 EUR 2,10 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
60,73 EUR -0,34 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
688,30 EUR 10,80 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot Inc., The
315,75 EUR -4,00 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
433,75 EUR 4,35 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
169,02 EUR 7,00 EUR 4,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
125,54 EUR -1,02 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
205,20 EUR 1,30 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
278,25 EUR 1,95 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,43 EUR -0,12 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.097,3 PKT 110,2 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

Um 17:58 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,10 Prozent auf 47.034,64 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,343 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,405 Prozent auf 46.797,03 Punkte an der Kurstafel, nach 46.987,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 46.934,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47.330,42 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 45.479,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 44.175,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Stand von 43.988,99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,95 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 48.040,64 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3,12 Prozent auf 194,02 USD), 3M (+ 1,39 Prozent auf 167,13 USD), Goldman Sachs (+ 0,81 Prozent auf 792,74 USD), Microsoft (+ 0,75 Prozent auf 500,55 USD) und Amazon (+ 0,73 Prozent auf 246,19 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Home Depot (-2,27 Prozent auf 314,90 EUR), Procter Gamble (-1,50 Prozent auf 144,77 USD), UnitedHealth (-1,42 Prozent auf 319,60 USD), Coca-Cola (-1,35 Prozent auf 69,60 USD) und Salesforce (-1,03 Prozent auf 237,41 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20.417.818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen