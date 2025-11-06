DAX 23.982 +0,1%ESt50 5.691 +0,5%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.795 -0,9%Euro 1,1560 +0,0%Öl 63,76 -0,5%Gold 4.132 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Aktien von United Internet und IONOS uneins: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen Aktien von United Internet und IONOS uneins: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ringmetall Aktiengesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,90 EUR -0,04 EUR -1,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 86,63 Mio. EUR

KGV 9,57 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5E5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5E55

SMC Research

Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen

09:34 Uhr
Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Ringmetall Aktiengesellschaft
2,90 EUR -0,04 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research zweistellige Zuwächse bei Umsatz, EBITDA und EBIT in Q3 erwirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht nun eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen künftig auch ohne gesamtwirtschaftlichen Rückenwind steigende Ergebnisse erzielen kann, und hat sein Urteil daraufhin hochgestuft.

Ringmetall habe laut SMC-Research mit den Zahlen zum dritten Quartal unter Beweis gestellt, dass sich der konsequente Ausbau der Marktposition mit Akquisitionen auch in einem von einer in mehreren Zielmärkten schwachen Nachfrage geprägten Umfeld auszahle. Das Unternehmen habe den Quartalsumsatz um 12,6 Prozent auf 48,7 Mio. Euro steigern und das in eine überproportionale EBITDA-Verbesserung um 21,7 Prozent auf 6,6 Mio. Euro ummünzen können. Im EBIT haben zwar auch akquisitionsbedingt höhere Abschreibungen einen Niederschlag gefunden, dennoch habe hier ebenfalls ein Anstieg um 12,2 Prozent auf 3,9 Mio. Euro erreicht werden können.

Nach schwächeren Werten in Q2 zeige der Trend damit wieder nach oben. Das Unternehmen habe die Prognose bekräftigt, die – ohne Effekte von weiteren möglichen Akquisitionen – einen Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 21 bis 28 Mio. Euro vorsehe.

Nach Einschätzung der Analysten dürfte es jetzt auf Werte in der Mitte der Spannen hinauslaufen. Sie haben daraufhin ihre EBITDA-Prognose für 2025 etwas angehoben und die Umsatztaxe leicht reduziert. Insgesamt sehen sie jetzt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Ringmetall auch ohne gesamtwirtschaftlichen Rückenwind Ergebniszuwächse gelingen, und stufen die Aktie daher bei einem Kursziel von 5,20 Euro von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2025 um 9:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 10.11.2025 um 18:10 Uhr fertiggestellt und am 11.11.2025 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-11-SMC-Comment-Ringmetall_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen

Unternehmen:
Ringmetall Aktiengesellschaft		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
5,20
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ringmetall Aktiengesellschaft

09:34 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
01.09.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
09.05.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
07.02.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
16.01.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaft

Aktien-Global Ringmetall: Aktie nach starken Q3-Zahlen hochgestuft
EQS Group EQS-News: Ringmetall steigert Konzernumsatz trotz rückläufiger Rohstoffpreise bei weiterhin robuster Marge
finanzen.net Führungskraft erwirbt mehr Ringmetall Aktiengesellschaft-Anteile
finanzen.net Insidertrade: Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktien ins Depot genommen
finanzen.net Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei Ringmetall Aktiengesellschaft aus
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
EQS Group EQS-News: Ringmetall increases group revenue despite declining raw material prices with continued robust margin
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Results of the Ringmetall Group in the first half of 2025 characterized by a challenging market environment and acquisitions
EQS Group EQS-News: Successful Virtual Annual General Meeting: Ringmetall SE Reports from Munich
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
RSS Feed
Ringmetall Aktiengesellschaft zu myNews hinzufügen