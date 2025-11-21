DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.212 +0,6%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,20 -1,6%Gold4.078 ±0,0%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

21.11.25 16:08 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 533,40 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
533,00 EUR 4,00 EUR 0,76%
Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 535,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 531,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.069 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,45 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 474,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 22,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 593,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 48,00 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
18.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
17.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
18.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
17.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
