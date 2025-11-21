Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 532,20 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 532,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 535,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 531,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.287 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 474,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 10,90 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 22,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 593,75 EUR.

Am 11.11.2025 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 17,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,78 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 48,00 EUR im Jahr 2025 aus.

