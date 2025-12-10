Munich Re will Gewinne bis 2030 deutlich steigern und Aktionäre beteiligen
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) hat sich für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen vorgenommen. So soll das Ergebnis je Aktie bis 2030 pro Jahr um durchschnittlich mehr als acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch vor dem Kapitalmarkttag mit. Die Eigenkapitalrendite soll bis Ende 2030 über 18 Prozent liegen. Aktionäre sollen weiter von hohen Gewinnbeteiligungen profitieren: So strebt Munich Re eine Gesamtausschüttungsquote von mehr als 80 Prozent pro Jahr an. Der Kurs der Aktie legte zwischenzeitlich um rund ein Prozent zu, gab die Gewinne im Verlauf aber überwiegend wieder ab.
Für das kommende Jahr hat sich der Rückversicherer dank einer guten operativen Entwicklung ein Nettoergebnis von 6,3 Milliarden Euro vorgenommen. Dies liegt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Versicherungsumsatz der Gruppe werde voraussichtlich bei 64 Milliarden Euro liegen und damit rund zwei Milliarden höher als am Markt erwartet. Die Kapitalanlagerendite dürfte sich auf über 3,5 Prozent verbessern. Im Rückversicherungsgeschäft rechnet Munich Re mit einem Nettogewinn von 5,4 Milliarden Euro. Die Tochter Ergo soll ihre Entwicklung der vergangenen Jahre auf einem Ergebnisniveau von 0,9 Milliarden Euro fortsetzen, hieß es.
Munich Re will an diesem Donnerstag auf dem Investorentag Details zu seinen neuen Zielen nennen./nas/jha/
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
