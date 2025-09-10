Symrise-Aktie: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.
Chris Counihan liegt mit seinen Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffkonzern Symrise unter dem Marktkonsens und den Prognosen des Unternehmens. Selbst Kosteneinsparungen dürften nicht reichen, um die Margenziele zu erreichen, schrieb der Analyst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Umfeld bleibe für den Sektor herausfordernd.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: Symrise
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:21
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
