Underperform

Symrise-Aktie: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 71 Euro

12.09.25 21:29 Uhr
Börsen-Dämpfer: Jefferies sieht Symrise-Aktie weit unter Konsens | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
80,64 EUR 0,10 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Chris Counihan liegt mit seinen Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffkonzern Symrise unter dem Marktkonsens und den Prognosen des Unternehmens. Selbst Kosteneinsparungen dürften nicht reichen, um die Margenziele zu erreichen, schrieb der Analyst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Umfeld bleibe für den Sektor herausfordernd.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Symrise

