Symrise Aktie

66,98 EUR +0,12 EUR +0,18 %
STU
Marktkap. 9,36 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
66,98 EUR 0,12 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin passte sein Bewertungsmodell für den Aromenhersteller am Sonntag bereits mit Blick auf die Jahresbilanz Anfang März an. Für das Schlussquartal rechnet er mit einem mauen Wachstum von 2,1 Prozent auf vergleichbarer Basis und hat seine Erwartungen damit noch etwas heruntergeschraubt. Auch die Wachstumsschätzungen für das Gesamtjahr und 2026 reduzierte Hockin etwas./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
66,88 €		 Abst. Kursziel*:
57,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,76%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

