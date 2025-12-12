JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Edward Hockin passte sein Bewertungsmodell für den Aromenhersteller am Sonntag bereits mit Blick auf die Jahresbilanz Anfang März an. Für das Schlussquartal rechnet er mit einem mauen Wachstum von 2,1 Prozent auf vergleichbarer Basis und hat seine Erwartungen damit noch etwas heruntergeschraubt. Auch die Wachstumsschätzungen für das Gesamtjahr und 2026 reduzierte Hockin etwas./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT

