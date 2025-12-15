DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +2,6%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.560 +1,9%Euro1,1732 -0,1%Öl61,35 +0,2%Gold4.341 +0,9%
KORREKTUR: XETRA-SCHLUSS/Freundliche Stimmung nach US-Zinsentscheidung

15.12.25 07:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
136,60 EUR 0,80 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
44,95 EUR 0,19 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
50,54 EUR -0,22 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
40,98 EUR 0,50 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
38,72 EUR 0,15 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
215,60 EUR 0,10 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,25 EUR 0,05 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.070,00 CHF 21,00 CHF 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
161,22 EUR -0,42 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
209,30 EUR 1,10 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCHOTT Pharma
15,40 EUR 0,06 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
238,45 EUR 1,40 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
66,56 EUR -1,22 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(In der am Donnerstag, 11. Dezember, um 17:55 Uhr gelaufenen Meldung muss der zweite Satz im vierten Absatz wie folgt richtig lauten: DAX-Tagesgewinner waren Daimler Truck (+4,8%), vor Brenntag (+4,4% (NICHT +43,4%), BASF (NICHT: BASAF) (+3,3%) und Siemens (+3,1%). Es folgt eine berichtigte Fassung):

Wer­bung

XETRA-SCHLUSS/Freundliche Stimmung nach US-Zinsentscheidung

DOW JONES--Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hat am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt für gute Stimmung gesorgt. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 24.295 Punkte. Wie erwartet senkte die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75, Und auch wenn Notenbankchef Powell deutlich machte, dass mit einer weiteren Senkung zunächst nicht zu rechnen ist, hielt er die Tür für Zinssenkungen grundsätzlich offen. Die US-Währungshüter wollen datenabhängig agieren.

Die Analysten der Deutsche Bank betonten, dass die Fed die Erwartung an die Kerninflation gesenkt habe, obwohl sie die Prognosen für das reale Wirtschaftswachstum bis 2027 leicht nach oben revidiert habe. Am Zinsterminmarkt werde eine Zinssenkung im März mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent eingepreist.

Gegen den freundlichen Gesamtmarkt wurden Technologiewerte eher gemieden. Hier belastete ein Kurseinbruch des US-Datenbankexperten Oracle. Oracle verfehlte im zweiten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn die Markterwartungen knapp. Gleichzeitig erhöhte Oracle die Prognose für die KI-Ausgaben deutlich. Marktteilnehmer warnten darauf vor einer zu starken Abhängigkeit von "OpenAI". Die Aktie des Oracle-Konkurrenten SAP gab um 0,8 Prozent nach.

Wer­bung

Favorisiert wurden mit den günstigen Zinsaussichten Aktien von konjunkturzyklischen Unternehmen. DAX-Tagesgewinner waren Daimler Truck (+4,8%), vor Brenntag (+4,4%), BASF (+3,3%) und Siemens (+3,1%).

Deutsche Börse verloren 2,0 Prozent. Im Handel war von Zweifeln an den auf dem Kapitalmarkttag genannten Mittelfristzielen bis 2028 die Rede. Schlusslicht war nachrichtenlos die Eon-Aktie mit einem Minus von 3,5 Prozent.

Vergleichsweise gut hielten sich Symrise mit einem kleinen Minus von 0,4 Prozent, denn für den Wettbewerber Givaudan ging es in Zürich um über 7 Prozent nach unten. Givaudan hatte gegenüber Analysten von schwächeren Marktbedingungen für Aromen gesprochen und die Jahresprognose für den Umsatz nicht bestätigt.

Wer­bung

Carl Zeiss Meditec knickten nach Geschäftszahlen um 6,6 Prozent nach unten. Wie JP Morgan anmerkte, war sowohl für Bullen wie auch für Bären etwas dabei. Die Bären dürften sich vor allem an der Margenverschlechterung gestört haben. Die Analysten sehen Revisionsbedarf nach unten bei den Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis.

Nach der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen verloren Schott Pharma 4,4 Prozent. Das Unternehmen sieht das organische Umsatzwachstum im kommenden Jahr bei 2 bis 5 Prozent. Laut den Jefferies-Analysten liegt die Konsensschätzung aber bei 6,7 Prozent.

Alzchem rutschten um 11,7 Prozent ab. Das Minus könnte im Zusammenhang mit einer Studie von Berenberg gestanden haben, hieß es. Die Analysten stufen die Aktie zwar weiter mit "Buy" ein, allerdings haben sie ihre Umsatzschätzungen für 2026/27 reduziert wegen Engpässe bei den Kreatin-Produktionskapazitäten. Das deutliche Tagesminus der Aktie relativiert sich allerdings angesichts eines Kursanstiegs von 140 Prozent seit Jahresbeginn.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.294,61 +0,7% +21,2%

DAX-Future 24.333,00 +0,5% +18,6%

XDAX 24.318,26 +0,6% +22,0%

MDAX 29.920,08 +0,6% +16,2%

TecDAX 3.562,45 -0,2% +4,4%

SDAX 16.867,24 +0,3% +22,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,59 +1

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 23 17 0 3.632,2 51,9 3.475,0 47,4

MDAX 39 10 1 557,6 26,6 518,4 27,8

TecDAX 19 10 1 833,8 17,1 781,1 17,4

SDAX 43 22 5 98,1 6,7 93,2 6,3

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 01:51 ET (06:51 GMT)

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
05.12.2025BASF OutperformBernstein Research
04.12.2025BASF NeutralUBS AG
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025BASF HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2025BASF OutperformBernstein Research
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025BASF OutperformBernstein Research
30.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
04.12.2025BASF NeutralUBS AG
24.11.2025BASF HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

