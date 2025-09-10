Rating

Symrise hat von den beiden Ratingagenturen S&P Global und Moody's in einer Ersteinstufung jeweils ein Investment-Grade-Rating bekommen.

S&P vergab als Bonitätseinstufung ein BBB+, während Moodys die Kreditwürdigkeit des Duft- und Aromenherstellers mit Baa1 bewertete. Beide versahen die Einstufung mit einem stabilen Ausblick, wie es in Mitteilungen der Agenturen heißt.

Hervorgehoben wurden eine exzellente Marktposition, solide finanzielle Performance und ein diversifiziertes, wertschaffendes Portfolio. S&P schrieb, Symrise könne auf eine Erfolgsbilanz bei profitablem Wachstum verweisen, habe aber eine etwas geringere Unternehmensgröße und Ertragsbasis als einige seiner großen globalen Wettbewerber.

Symrise-Finanzchef Olaf Klinger sprach von einem wichtigen Meilenstein für das Unternehmen. "Wir erweitern unseren Zugang zu den Kapitalmärkten und Finanzierungsinstrumenten", sagte er.

Die Symrise-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent tiefer bei 80,36 Euro.

