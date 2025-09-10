DAX23.639 -0,3%ESt505.368 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Klarna A414N7 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Rating

Symrise-Aktie dennoch tiefer: S&P und Moody’s bestätigen Investment-Grade-Rating

12.09.25 12:09 Uhr
Symrise erhält Investment-Grade-Rating von S&P und Moody’s - Aktie dennoch in Rot | finanzen.net

Symrise hat von den beiden Ratingagenturen S&P Global und Moody's in einer Ersteinstufung jeweils ein Investment-Grade-Rating bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
80,64 EUR 0,10 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

S&P vergab als Bonitätseinstufung ein BBB+, während Moodys die Kreditwürdigkeit des Duft- und Aromenherstellers mit Baa1 bewertete. Beide versahen die Einstufung mit einem stabilen Ausblick, wie es in Mitteilungen der Agenturen heißt.

Wer­bung

Hervorgehoben wurden eine exzellente Marktposition, solide finanzielle Performance und ein diversifiziertes, wertschaffendes Portfolio. S&P schrieb, Symrise könne auf eine Erfolgsbilanz bei profitablem Wachstum verweisen, habe aber eine etwas geringere Unternehmensgröße und Ertragsbasis als einige seiner großen globalen Wettbewerber.

Symrise-Finanzchef Olaf Klinger sprach von einem wichtigen Meilenstein für das Unternehmen. "Wir erweitern unseren Zugang zu den Kapitalmärkten und Finanzierungsinstrumenten", sagte er.

Die Symrise-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent tiefer bei 80,36 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen