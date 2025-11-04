DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum
VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren
Profil

Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
72,00 EUR +1,02 EUR +1,44 %
STU
Marktkap. 9,95 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
NEU
WKN SYM999

NEU
ISIN DE000SYM9999

NEU
Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

08:01 Uhr
Symrise Overweight
Symrise AG
72,00 EUR 1,02 EUR 1,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor der Zutatenhersteller seien die Resultate trotz gesunkener Erwartungen nur durchwachsen gewesen. Kerry Group ist ihr Favorit. Bei Symrise lasse der Ausblick für das vierte Quartal breiten Spielraum zwischen 1,5 und 5,5 Prozent Wachstum./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

08:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Symrise Kaufen DZ BANK
29.10.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Symrise Buy UBS AG
29.10.25 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

