Symrise Aktie
Marktkap. 9,95 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor der Zutatenhersteller seien die Resultate trotz gesunkener Erwartungen nur durchwachsen gewesen. Kerry Group ist ihr Favorit. Bei Symrise lasse der Ausblick für das vierte Quartal breiten Spielraum zwischen 1,5 und 5,5 Prozent Wachstum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)