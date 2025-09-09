Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie

Papier unter der Lupe

Das Fresenius SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington genauer unter die Lupe genommen.

Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aktienkurse der europäischen Medizinunternehmen hätten sich seit Jahresbeginn überwiegend mau entwickelt, und das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, schrieb David Adlington in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf China sowie die Belastungen durch die US-Zölle und die Dollarschwäche. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass Schnäppchenjäger nun eher im Pharma- als im Medizintechnikbereich unterwegs seien. Fresenius bleibt in letzterem Bereich Adlingtons bevorzugter Titel. Das Medizinunternehmen dürfte 2025 erneut die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben, sodass die Aktie ihren Bewertungsrückstand weiter verringern sollte. Dagegen bleibt der Experte für Carl Zeiss Meditec vorsichtig und sieht Risiken für die Konsensschätzungen für 2026.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:31 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 47,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.775 Fresenius SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 43,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 21:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.