DAX23.644 -0,3%ESt505.373 -0,3%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.096 -0,3%Euro1,1723 -0,1%Öl66,81 +0,8%Gold3.647 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Klarna A414N7 HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Rheinmetall-Chef warnt vor Blase im Drohnen-Geschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren uneins Rheinmetall-Chef warnt vor Blase im Drohnen-Geschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren uneins
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Papier unter der Lupe

Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie

12.09.25 11:49 Uhr
Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie | finanzen.net

Das Fresenius SE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,93 EUR -0,08 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aktienkurse der europäischen Medizinunternehmen hätten sich seit Jahresbeginn überwiegend mau entwickelt, und das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, schrieb David Adlington in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf China sowie die Belastungen durch die US-Zölle und die Dollarschwäche. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass Schnäppchenjäger nun eher im Pharma- als im Medizintechnikbereich unterwegs seien. Fresenius bleibt in letzterem Bereich Adlingtons bevorzugter Titel. Das Medizinunternehmen dürfte 2025 erneut die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben, sodass die Aktie ihren Bewertungsrückstand weiter verringern sollte. Dagegen bleibt der Experte für Carl Zeiss Meditec vorsichtig und sieht Risiken für die Konsensschätzungen für 2026.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:31 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 47,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.775 Fresenius SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 43,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 21:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11:46Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:46Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen