ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

16.12.25 09:56 Uhr
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,50 EUR -0,05 EUR -0,10%
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzziel von 1,6 Milliarden Euro bis 2030 im Biopharma-Geschäft liege über seinem Basisszenario von 1,35 Milliarden Euro, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagnachmittag nach einer virtuellen Veranstaltung mit dem Management. Das Biopharma-Geschäft der Tochter Kabi werde mittelfristig ein sehr wichtiger Umsatz- und Ergebnistreiber sein für die Bad Homburger./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT

08:26Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
08:21Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
03.12.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
24.11.2025Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
