Erholungsversuch

Siltronic-Aktie zieht kräftig an dank KI-Rückenwind

12.09.25 15:08 Uhr
Siltronic-Aktie mit Kurssprung nach KI-Rückenwind | finanzen.net

Die Aktien von Siltronic haben am Freitag dank KI-Fantasie zu den stärksten Werten im SDAX gehört.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
33,40 EUR 0,48 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt stiegen die Papiere des Waferherstellers via XETRA um 7,75 Prozent auf 34,48 Euro, in der Spitze hatten sie sogar um bis zu neun Prozent zugelegt.

Die Papiere starteten damit einen Erholungsversuch, nachdem sie am Vortag auf ein Tief seit 2016 gefallen waren. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche. Auch charttechnisch hat sich die Lage durch die jüngsten Kursgewinne noch nicht aufgehellt.

Abed Jarad vom Analysehaus MWB Research behielt seine Kaufempfehlung für Siltronic vor dem Wochenende bei. Der südkoreanische Chipkonzern SK hynix habe die Massenproduktion neuer Breitbandspeicherchips für KI-Anwendungen für Kunden wie NVIDIA angekündigt, was auch für die Erholungsstory von Siltronic entscheidend sei. Zwar lasteten kurzfristig noch recht hohe Lagerbestände von Speicherchips innerhalb auf Wertschöpfungskette auf Siltronic, doch sollte der Wechsel zu einer KI-bezogenen Nachfrage das langfristige Wachstum antreiben.

Ein Händler verwies außerdem auf das starke Kursplus von Micron (Micron Technology) tags zuvor, womit die Fantasie für eine Erholung des Marktes für Halbleiter-Wafer zunehme./niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Siltronic

