Siltronic Aktie
Marktkap. 1,77 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,85 €
|Abst. Kursziel*:
23,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,56%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
