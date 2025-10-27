DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
Top News
Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight
Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
Marktkap. 1,77 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

09:21 Uhr
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,85 €		 Abst. Kursziel*:
23,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,56%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

20.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
30.07.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.07.25 Siltronic Neutral UBS AG
mehr Analysen

