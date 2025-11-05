DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Siltronic Aktie

47,76 EUR -1,62 EUR -3,28 %
STU
Marktkap. 1,53 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

Deutsche Bank AG

Siltronic Hold

12:21 Uhr
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
47,76 EUR -1,62 EUR -3,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Robert Sanders rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar bis 2026 mit einer weiter angespannten Cashflow-Situation, sollte der Waferhersteller seine Investitionsausgaben nicht drastisch kürzen. Es müsse aber anerkannt werden, dass das Potenzial, die Nachfrage nach 300-mm-Wafern mit dem Überangebot in Einklang zu bringen, deutlich gestiegen sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic Hold

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
47,42 €		 Abst. Kursziel*:
1,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
47,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,50%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

12:21 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
28.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
