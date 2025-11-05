Siltronic Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal von 38 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Robert Sanders rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar bis 2026 mit einer weiter angespannten Cashflow-Situation, sollte der Waferhersteller seine Investitionsausgaben nicht drastisch kürzen. Es müsse aber anerkannt werden, dass das Potenzial, die Nachfrage nach 300-mm-Wafern mit dem Überangebot in Einklang zu bringen, deutlich gestiegen sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Hold
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
47,42 €
|Abst. Kursziel*:
1,22%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
47,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,50%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|12:21
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.25
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|12:21
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG