Siltronic Aktie

57,65 EUR +3,10 EUR +5,68 %
STU
Marktkap. 1,62 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

08:01 Uhr
Siltronic Buy
Siltronic AG
57,65 EUR 3,10 EUR 5,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 45 auf 75 Euro angehoben und die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neueinschätzung. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut. Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,35 €		 Abst. Kursziel*:
37,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,10%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

08:01 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
30.07.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.07.25 Siltronic Neutral UBS AG
