NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zielsenkung geschehe mit Blick auf Bewertungsmultiplikatoren, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich ist er vorsichtig optimistisch für den Hersteller von Halbleiterwafern. Die Geschäfte dürften perspektivisch besser laufen, allerdings erschienen die Markterwartungen für 2026 noch recht hoch./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
