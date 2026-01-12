DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
Siltronic Aktie

52,85 EUR -0,25 EUR -0,47 %
STU
Marktkap. 1,55 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

09:21 Uhr
Siltronic Buy
Siltronic AG
52,85 EUR -0,25 EUR -0,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zielsenkung geschehe mit Blick auf Bewertungsmultiplikatoren, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich ist er vorsichtig optimistisch für den Hersteller von Halbleiterwafern. Die Geschäfte dürften perspektivisch besser laufen, allerdings erschienen die Markterwartungen für 2026 noch recht hoch./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,95 €		 Abst. Kursziel*:
22,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,88%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

