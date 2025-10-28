DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Siltronic Aktie

Marktkap. 1,7 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

15:51 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
58,95 EUR 2,40 EUR 4,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Constantin Hesse senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine Erwartungen für den Chipzulieferer ein Stück weit, sieht das dritte Quartal aber als potenziellen Boden im aktuellen Zyklus. Der Absatz könnte sich 2026 weiter schrittweise erholen, Zudem verwies er auf Sparbemühungen und rückläufige Investitionsausgaben des Unternehmens./rob/mis/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

