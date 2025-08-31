Siltronic-Aktie steigt: Kooperation mit Cosine bei neuem Weltraumteleskop NewAthena
Siltronic und das niederländische Unternehmen Cosine bündeln ihre Kompetenzen bei der Entwicklung des neuen Weltraumteleskops NewAthena.
Werte in diesem Artikel
Wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten, wird Siltronic hochqualitative 300-mm-Siliziumwafer liefern, die von Cosine zu modernster Röntgenoptik namens Silicon Pore Optics (SPO) weiterverarbeitet werden. Diese SPO-Technologie sei entscheidender Bestandteil des revolutionären Spiegelsystems von NewAthena und das zentrale Bauelement seiner Röntgenoptik.
Ziel der Partnerschaft sei die Bereitstellung von Schlüsseltechnologien für die nächste Generation der Hochenergie-Astrophysik der ESA Europäische Weltraumorganisation ESA.
Cosine ist laut Mitteilung weltweit führend in der Entwicklung von Raumfahrinstrumenten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden sowie Tochtergesellschaften in Deutschland und Italien.
Die Siltronic-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,70 Prozent höher bei 34,68 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siltronic News
Bildquellen: Siltronic, T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|23.07.2025
|WACKER CHEMIE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|18.07.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.2024
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.2024
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|18.12.2023
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen