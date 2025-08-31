DAX23.658 +0,7%ESt505.334 +0,8%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.873 +0,3%Euro1,1647 ±0,0%Öl67,83 -1,8%Gold3.542 +0,3%
Zusammenarbeit

Siltronic-Aktie steigt: Kooperation mit Cosine bei neuem Weltraumteleskop NewAthena

03.09.25 11:49 Uhr
Siltronic-Aktie steigt: Siltronic und Cosine entwickeln Röntgenoptik für NewAthena

Siltronic und das niederländische Unternehmen Cosine bündeln ihre Kompetenzen bei der Entwicklung des neuen Weltraumteleskops NewAthena.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
34,74 EUR 0,38 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
63,05 EUR -0,60 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten, wird Siltronic hochqualitative 300-mm-Siliziumwafer liefern, die von Cosine zu modernster Röntgenoptik namens Silicon Pore Optics (SPO) weiterverarbeitet werden. Diese SPO-Technologie sei entscheidender Bestandteil des revolutionären Spiegelsystems von NewAthena und das zentrale Bauelement seiner Röntgenoptik.

Ziel der Partnerschaft sei die Bereitstellung von Schlüsseltechnologien für die nächste Generation der Hochenergie-Astrophysik der ESA Europäische Weltraumorganisation ESA.

Cosine ist laut Mitteilung weltweit führend in der Entwicklung von Raumfahrinstrumenten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden sowie Tochtergesellschaften in Deutschland und Italien.

Die Siltronic-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,70 Prozent höher bei 34,68 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Siltronic, T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
11:11WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
04.08.2025WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
01.08.2025WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.07.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
31.07.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
23.07.2025WACKER CHEMIE AddBaader Bank
21.07.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
18.07.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
