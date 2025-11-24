ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 60 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf WACKER CHEMIE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WACKER CHEMIE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.2024
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen