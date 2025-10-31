WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In der Vergangenheit habe der Spezialchemiekonzern eher Investitionen zurückgefahren, um sich dem Gegenwind zu stellen, schrieb Sebastian Bray am Montag im Nachgang des Quartalsberichts. Nun stünden die Zeichen auf deutlichere Optimierungsmaßnahmen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
68,65 €
|Abst. Kursziel*:
-0,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
67,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,29%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
