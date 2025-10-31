DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar? Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
67,80 EUR -0,25 EUR -0,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,4 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

WACKER CHEMIE Hold

08:16 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
67,80 EUR -0,25 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In der Vergangenheit habe der Spezialchemiekonzern eher Investitionen zurückgefahren, um sich dem Gegenwind zu stellen, schrieb Sebastian Bray am Montag im Nachgang des Quartalsberichts. Nun stünden die Zeichen auf deutlichere Optimierungsmaßnahmen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,65 €		 Abst. Kursziel*:
-0,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,29%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:16 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
30.10.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
30.10.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
30.10.25 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der WACKER CHEMIE-Aktie angepasst
dpa-afx WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet
StockXperts Wacker Chemie: Aktionäre bleiben gelassen
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Dow Jones Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust
Dow Jones WACKER CHEMIE-Aktie fester: Pläne für Jobabbau
StockXperts Wacker: Stark vor den Zahlen
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen