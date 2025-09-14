WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,11 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Geoff Haire beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Positionierung von US-Investoren im Chemiesektor. Im Mittelpunkt stünden Ertragsrisiken für das Geschäftsjahr 2025 und mögliche Treiber für eine Ertragserholung im kommenden Geschäftsjahr. Die Anleger schienen an der Fähigkeit der Branche zu zweifeln, 2026 einen Umsatzanstieg und ein prozentual zweistelliges Ertragswachstum zu erzielen./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,70 €
|Abst. Kursziel*:
19,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:56
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:01
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:01
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|23.07.25
|WACKER CHEMIE Add
|Baader Bank
|21.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|18.12.23
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|08:01
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG