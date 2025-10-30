DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.760 -0,1%Euro1,1628 +0,2%Öl64,58 -0,5%Gold3.965 +0,5%
Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust

30.10.25 07:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
68,50 EUR 0,55 EUR 0,81%
News
Aktie kaufen

DOW JONES--Wacker Chemie ist im dritten Quartal nach Umsatz- und deutlichen Gewinneinbußen unter dem Strich in die Verlustzone gerutscht. Den Mitte Juli gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr senkte Konzern zum Teil weiter. Unter dem Strich rechnet er mit einem Verlust. Der Spezialchemiekonzern spürt die weiter schwache Nachfrage, bedingt unter anderem durch makroökonomische Unsicherheiten sowie die US-Importzölle.

Wer­bung

Der Umsatz soll nun am unteren Ende der Spanne von 5,5 Milliarden bis 5,9 Milliarden Euro landen, das EBITDA in der unteren Hälfte der Spanne von 500 bis 700 Millionen Euro. Der Netto-Cashflow soll nun negativ anstatt in etwa ausgeglichen sein.

Im Zeitraum Juli bis September sackte der operative Gewinn EBITDA um 23 Prozent ab auf 112 Millionen Euro verglichen mit 145,3 Millionen ein Jahr zuvor. Das EBIT fiel mit minus 20 Millionen Euro (EBIT-Verlust) ebenfalls deutlich niedriger aus als der Gewinn von 30 Millionen im Vorjahr.

Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 82 Millionen Euro (Vorjahr: Gewinn 34 Millionen). Je Aktie betrug der Verlust 1,73 Euro (Vorjahr: Gewinn 0,56).

Wer­bung

Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha ab dem EBIT mit Verlusten gerechnet.

Der Umsatz sank um 6 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro von 1,43 Milliarden, er war niedriger als die erwarteten 1,355 Milliarden Euro.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 02:27 ET (06:27 GMT)

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
30.09.2025WACKER CHEMIE HaltenDZ BANK
26.09.2025WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
26.09.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
15.09.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
31.07.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
31.07.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.10.2025WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025WACKER CHEMIE HaltenDZ BANK
26.09.2025WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2024WACKER CHEMIE ReduceBaader Bank
13.02.2024WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
30.01.2024WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
29.01.2024WACKER CHEMIE ReduceBaader Bank
18.12.2023WACKER CHEMIE ReduceBaader Bank

