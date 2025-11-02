Ryanair Aktie
Marktkap. 27,72 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,88 €
|Abst. Kursziel*:
8,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
