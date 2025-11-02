DAX 24.245 +1,2%ESt50 5.703 +0,7%MSCI World 4.393 +0,1%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.306 -2,8%Euro 1,1515 -0,2%Öl 64,48 -0,9%Gold 4.005 +0,1%
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PUMA Aktie

PUMA Aktien-Sparplan
18,27 EUR -0,15 EUR -0,79 %
STU
Marktkap. 2,68 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

PUMA SE
18,27 EUR -0,15 EUR -0,79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 20,90 auf 19,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Reset oder Wiederholung? - Die Anleger bräuchten mehr strategische Klarheit von den Herzogenaurachern, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,21 €		 Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,31%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:46 PUMA Neutral UBS AG
31.10.25 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net PUMA SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 15 Euro - 'Underweight'
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag verlustreich
finanzen.net MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Vormittag an
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Financial Times Puma to cut 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
EQS Group EQS-News: PUMA enters reset phase in Q3 and outlines strategic priorities
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA reorganizes Brand Marketing and appoints Maria Valdes as Chief Brand Officer
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
