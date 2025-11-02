PUMA Aktie
Marktkap. 2,68 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 20,90 auf 19,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Reset oder Wiederholung? - Die Anleger bräuchten mehr strategische Klarheit von den Herzogenaurachern, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
19,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,21 €
|Abst. Kursziel*:
7,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
18,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,31%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|11:46
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets