WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Doch der Umsatz liege knapp unter der Konsensschätzung. Die Mitte der nach unten hin eingeengten Ebitda-Zielspanne für 2025 beinhalte zudem ein Abwärtspotenzial im hohen einstelligen Prozentbereich für die Konsensschätzung zum Schlussquartal./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Neutral
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
68,40 €
|Abst. Kursziel*:
-12,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,78%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
