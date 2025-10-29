DAX 24.090 -0,1%ESt50 5.682 -0,4%MSCI World 4.417 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,53 -0,6%Gold 3.997 +1,3%
WACKER CHEMIE Aktie

67,25 EUR -1,00 EUR -1,47 %
STU
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Neutral

10:36 Uhr
WACKER CHEMIE AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Doch der Umsatz liege knapp unter der Konsensschätzung. Die Mitte der nach unten hin eingeengten Ebitda-Zielspanne für 2025 beinhalte zudem ein Abwärtspotenzial im hohen einstelligen Prozentbereich für die Konsensschätzung zum Schlussquartal./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
68,40 €		 Abst. Kursziel*:
-12,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,78%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

10:36 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
30.09.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Schwaches Umfeld WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Dow Jones Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust
Dow Jones WACKER CHEMIE-Aktie fester: Pläne für Jobabbau
StockXperts Wacker: Stark vor den Zahlen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
