Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal
Trade der Woche: Evonik Call (PJ8XZM)
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Evonik, INTERSHOP und Zalando. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Evonik News
Bildquellen: finanzen.net
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Zalando Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen