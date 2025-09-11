Investment-Tipp Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett hat eine umfassende Analyse des Allianz-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe.
Aktieninformation im Fokus: Die Allianz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Um 13:12 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 352,90 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 102.331 Allianz-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 24,4 Prozent. Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
