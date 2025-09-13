10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wird freundlich erwartet

Der DAX sowie der TecDAX sollen sich zum Handelsstart aufwärts bewegen.

2. Börsen in Fernost zeigen sich von ihrer stärkeren Seite

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,93 Prozent an auf 44.784,39 Punkte.

Der Shanghai Composite zieht unterdessen um 0,24 Prozent an auf 3.884,47 Zähler.

In Hongkong geht es ebenfalls aufwärts. Der Hang Seng notiert am Freitag zeitweise 1,42 Prozent im Plus bei 26.456,91 Einheiten (MEZ: 08:00).

3. Analysten werden zuversichtlich: Adobe-Aktie steigt nach positivem Ausblick

Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Quartal gegeben.

4. RTL-Aktie: Stefan Raab plant drei TV-Auftritte bei RTL in einer Woche

Die neue RTL-Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche noch häufiger als bislang angekündigt zu sehen sein.

5. Zollstreit zwischen den USA und China geht weiter: Gespräche in Spanien

Die USA und China wollen in ihrem pausierten Zollstreit in der kommenden Woche weiter verhandeln.

6. Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance wohl mit Übernahmeplänen

Die Aktie des Hollywood-Konzerns Warner Bros. Discovery ist nach einem Medienbericht über Übernahmepläne seitens des Rivalen Paramount Skydance hochgesprungen.

7. Tesla-Aktie: E-Autobauer patzt in Indien - so gering ist die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen

Der Markteintritt von Tesla in Indien wird zum Reinfall. Der Elektroautohersteller sammelte seit dem Verkaufsstart Bestellungen weit unter den eigenen Erwartungen.

8. Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

Die Deutsche Bank sieht im breiten US-Aktienmarkt das Risiko einer Blase. Insbesondere die riesige Marktkapitalisierung von Anlegerliebling NVIDIA wird mit Sorge betrachtet.

9. Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Immer mehr Unternehmen setzen auf Bitcoin als Reserve. Das Ranking zeigt, welche börsennotierten und bald gelisteten Firmen die größten Bestände aufgebaut haben.

10. Microsoft-Aktie feiert: Vorläufiger Deal mit OpenAI nach Milliardeninvestitionen erzielt

OpenAI will ein gewinnorientiertes Unternehmen werden. Helfen soll dabei Großinvestor Microsoft, der diesem Plan skeptisch gegenübersteht. Nun kam es vorläufig zu einer Einigung.