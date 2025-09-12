DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag mit leichten Gewinnen erwartet. Der DAX sowie der TecDAX sollen sich zum Handelsstart aufwärts bewegen. Der DAX dürfte am Freitag moderat höher eröffnen. Auf Wochensicht hat sich der Index um 0,4 Prozent stabilisiert, nachdem er zu Monatsbeginn geschwächelt und mehrfach an seiner 100-Tage-Linie (23.834 Punkte) angesetzt hatte. Während der DAX noch mit charttechnischen Hürden ringt, eilen die US-Börsen von Rekord zu Rekord. Zinssenkungshoffnungen treiben die Kurse - an den Märkten wird mittlerweile nicht nur mit einem Schritt um 0,25 Prozentpunkte, sondern auch mit der Möglichkeit einer Senkung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Sicher gilt: Die Fed wird kommende Woche handeln.





Die europäischen Aktienmärkte sollen sich am Freitag kaum verändertn. Der EURO STOXX 50 wird mit einer ruhigen Eröffnung erwartet. Zum Wochenschluss werden die Aktienmärkte Europas kaum verändert erwartet. Während die US-Indizes neue Rekorde erreichen, fehlen dem DAX die Kaufimpulse. Grund ist die unterschiedliche Geldpolitik: Die EZB hält ihre Leitzinsen unverändert und signalisiert, dieses Niveau länger beizubehalten. In den USA hingegen rechnet der Markt fest mit einer Zinssenkung der Fed in der kommenden Woche und bis zu drei weiteren Schritten noch in diesem Jahr. Am Anleihenmarkt hat sich der Zinsabstand zwischen den USA und Europa bereits verringert - ein Trend, der den Dollar schwächen und damit den europäischen Exporteuren zusätzliche Hürden bereiten könnte.





Die US-Börsen konnten am Donnerstag neue Rekorde erklimmen. Der Dow Jones notierte zur Startglocke etwas fester und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Bei 46.137,20 Punkten errichte er ein neues Rekordhoch, bevor er 1,36 Prozent höher bei 46.108,00 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg ebenfalls höher in den Handel ein und verzeichnete im Verlauf weitere Gewinne. Bei 22.059,71 Zählern setzte er eine neue Bestmarke. Letztlich legte er 0,72 Prozent auf 22.043,07 Punkte zu. Am Donnerstag wurden neue Inflations- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die US-Verbraucherpreise stiegen im August um 0,4 Prozent zum Vormonat, stärker als prognostiziert. Auf Jahressicht lag die Inflation bei 2,9 Prozent und damit höher als im Juli (2,7 Prozent). Die Kerninflation entsprach mit 0,3 Prozent zum Vormonat und 3,1 Prozent zum Vorjahr den Erwartungen. Für die Fed verschärft sich damit das Dilemma zwischen schwächelndem Arbeitsmarkt und anhaltendem Preisdruck. Experten rechnen dennoch mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche. Belastend wirkten neue Arbeitsmarktdaten: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen überraschend deutlich auf 263.000.




