DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus

aktualisiert 12.09.25 08:42 Uhr

RTL-Aktie: Stefan Raab plant drei TV-Auftritte bei RTL in einer Woche. Übernahmegerüchte beflügeln Warner Bros. Discovery-Aktie: Paramount und Skydance involviert. Deutsche Inflation steigt wie erwartet.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX sowie der TecDAX sollen sich zum Handelsstart aufwärts bewegen.

Der DAX dürfte am Freitag moderat höher eröffnen. Auf Wochensicht hat sich der Index um 0,4 Prozent stabilisiert, nachdem er zu Monatsbeginn geschwächelt und mehrfach an seiner 100-Tage-Linie (23.834 Punkte) angesetzt hatte.

Während der DAX noch mit charttechnischen Hürden ringt, eilen die US-Börsen von Rekord zu Rekord. Zinssenkungshoffnungen treiben die Kurse - an den Märkten wird mittlerweile nicht nur mit einem Schritt um 0,25 Prozentpunkte, sondern auch mit der Möglichkeit einer Senkung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Sicher gilt: Die Fed wird kommende Woche handeln.

Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an
11.09.25Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
10.09.25DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
09.09.25DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
08.09.25DAX schließt fester -- Wall Street grün -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
05.09.25Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
