Kompromissbereitschaft

Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi ist nach Reuters-Informationen zu Zugeständnissen gegenüber der EU-Kommission bereit, um die geplante Übernahme des Kunststoffspezialisten Covestro durchzubringen.

Adnoc könnte die geplante Kapitalerhöhung bei Covestro in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in "ein marktübliches Aktionärsdarlehen" umwandeln, um Wettbewerbsbedenken in Brüssel zu zerstreuen, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Die Brüsseler Behörde hatte Ende Juli eine eingehende Untersuchung der 14,7 Milliarden Euro schweren Übernahme nach ihrer Verordnung über ausländische Subventionen (FSR) eingeleitet, weil sie fürchtet, dass ausländische Subventionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den europäischen Markt verzerren könnten. Als mögliche Subventionen hat die Kommission damals eine unbegrenzte Garantie der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie die bereits zugesagte Kapitalerhöhung durch Adnoc angeführt.

Die EU-Kommission hat bis zum 2. Dezember Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Gelingt die Covestro-Übernahme, wäre dies einer der der größten Zukäufe eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat. Reuters schreibt, die EU-Kommission habe eine Stellungnahme abgelehnt. Ein Sprecher der Adnoc-Tochter XRG, die Covestro übernehmen soll, erklärte, sie äußere sich nicht zu den laufenden Gesprächen.

Im XETRA-Handel springen Covestro-Titel am Donnerstag zwischenzeitlich um 6,69 Prozent hoch auf 58,06 Euro.

DOW JONES