Handelskonflikt

US-Präsident erhöht den Druck: Donald Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien

11.09.25 07:33 Uhr
Trump erhöht Druck: EU soll Importzölle auf China und Indien einführen | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union aufgefordert, gegen bestimmte chinesische und indische Waren Zölle zu verhängen.

Diese sollen bis zu 100 Prozent betragen und damit den Druck auf Russland erhöhen, wie EU-Vertreter sagten. Trump, der Indiens Käufe von russischem Öl und die chinesische Unterstützung für die russische Wirtschaft begrenzen will, habe diese Forderung bei einem Treffen von US- und EU-Vertretern in Washington am Dienstag gestellt. Trump habe an einer Stelle die EU aufgefordert, Zölle von 50 Prozent gegen Indien und Russland zu verhängen, an anderer Stelle von bis zu 100 Prozent. Das Weiße Haus reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme. Ein EU-Vertreter sagte, die EU nutze keine Zölle, um andere Länder zu sanktionieren und gründe ihre Diskussionen um Sanktionen nicht auf Forderungen Trumps. Die EU bereitet derzeit ihr 19. Sanktionspaket gegen Russland vor.

Dow Jones Newswires

