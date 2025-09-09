Finanzspritze

Der chinesische Elektroautobauer NIO hat ein umfangreiches Aktienangebot angekündigt. An der Börse sorgt die Ankündigung jedoch für kräftige Kursverluste.

• NIO plant Ausgabe von Millionen Aktien

• Erlös soll in verschiedene Bereiche fließen

• NIO-Aktie unter Druck



Wer­bung Wer­bung

NIO kündigt Aktienangebot an

Der chinesische Elektroautobauer NIO plant laut einer entsprechenden Pressemitteilung die Ausgabe von bis zu rund 181,8 Millionen A-Stammaktien, die teils als American Depositary Shares (ADS) angeboten werden. Zudem erhalten die beteiligten Banken eine 30-tägige Option auf bis zu weitere 27,3 Millionen ADS.

Mit den Erlösen wolle NIO in Forschung und Entwicklung, neue Technologieplattformen, den Ausbau seines Batterie- und Ladenetzwerks sowie in die Stärkung der Bilanz investieren.

Das Angebot wird von Morgan Stanley Asia, UBS und Deutsche Bank begleitet und erfolgt im Rahmen einer bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierten Emission. Ob die Transaktion vollständig abgeschlossen wird, ist noch offen.

NIO-Aktie sinkt

An der Börse bewegen sich die ADR-Papiere von NIO deutlich abwärts. Im NYSE-Handel verliert die Aktie zeitweise 10,27 Prozent auf 5,64 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.