DAX23.645 -0,3%ESt505.366 -0,1%Top 10 Crypto15,96 +3,8%Dow45.652 -0,1%Nas21.984 +0,5%Bitcoin97.321 +2,1%Euro1,1725 +0,1%Öl67,04 +0,8%Gold3.654 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Oracle 871460 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Finanzspritze

NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus

10.09.25 15:35 Uhr
NIO-Aktie an der NYSE in Rot: Großes Aktienangebot sorgt für kräftige Verluste | finanzen.net

Der chinesische Elektroautobauer NIO hat ein umfangreiches Aktienangebot angekündigt. An der Börse sorgt die Ankündigung jedoch für kräftige Kursverluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
4,85 EUR -0,50 EUR -9,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NIO plant Ausgabe von Millionen Aktien
• Erlös soll in verschiedene Bereiche fließen
• NIO-Aktie unter Druck

Wer­bung

NIO kündigt Aktienangebot an

Der chinesische Elektroautobauer NIO plant laut einer entsprechenden Pressemitteilung die Ausgabe von bis zu rund 181,8 Millionen A-Stammaktien, die teils als American Depositary Shares (ADS) angeboten werden. Zudem erhalten die beteiligten Banken eine 30-tägige Option auf bis zu weitere 27,3 Millionen ADS.
Mit den Erlösen wolle NIO in Forschung und Entwicklung, neue Technologieplattformen, den Ausbau seines Batterie- und Ladenetzwerks sowie in die Stärkung der Bilanz investieren.

Das Angebot wird von Morgan Stanley Asia, UBS und Deutsche Bank begleitet und erfolgt im Rahmen einer bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC registrierten Emission. Ob die Transaktion vollständig abgeschlossen wird, ist noch offen.

NIO-Aktie sinkt

An der Börse bewegen sich die ADR-Papiere von NIO deutlich abwärts. Im NYSE-Handel verliert die Aktie zeitweise 10,27 Prozent auf 5,64 US-Dollar.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen